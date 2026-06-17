Milano, cadavere di un 38enne ripescato dal Naviglio a Corsico: era scomparso di casa il giorno prima

Il corpo di un uomo è stato ripescato dal nucleo sommozzatori del Comando dei vigili del fuoco di Milano nelle acque del Naviglio, in zona Corsico alle porte di Milano. Sul posto anche il 118 e i carabinieri. Secondo i primi accertamenti, il corpo sarebbe di un 38enne nato in Sri Lanka. Stando al primo esame superficiale, da parte di un medico legale intervenuto sul posto, non ci sarebbero segni evidenti di violenza esterna sul corpo della vittima. Il pubblico ministero di turno ha disposto l'autopsia.