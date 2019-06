Milano, maxi evasione fiscale: sequestrati 10 mln a imprenditore

La guardia di finanza di Milano ha sequestrato beni immobili e attività finanziarie per 9,8 milioni di euro a un imprenditore attivo nel commercio di metalli ferrosi e non ferrosi. L'uomo si è reso responsabile di diverse vicende di fraudolenta evasione fiscale commesse mediante l'emissione e l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. I sequestri sono stati effettuati in provincia di Grosseto, Monza e Brianza e Trapani.