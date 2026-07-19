Bimba annegata in piscina a Milano Marittima, la tragedia ripresa in parte dalle telecamere | "È rimasta in acqua per 7-8 minuti"

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Negli spezzoni si vedrebbe la piccola andare da sola verso la vasca, poi c'è una zona di buio. Infine arriva un medico a soccorrerla. Stando ai primi accertamenti, il padre si era allontanato "forse per salire in camera"
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È stata in parte registrata dalle telecamere di sicurezza la tragedia della bambina austriaca di 4 anni annegata in un hotel a Milano Marittima, sul litorale ravennate. La piccola era sulla Riviera romagnola per trascorrere una vacanza assieme ai genitori e alle due sorelline più grandi. La famiglia sarebbe dovuta ripartire domenica 19 luglio per l'Austria.
Negli spezzoni si vedrebbe la bambina che va da sola verso la piscina, poi c'è una zona di buio. Successivamente comparirebbe un medico, uscito dall'albergo, che prova a soccorrerla. Subito dopo arriva anche il padre della piccola. Dalle immagini è stato possibile dedurre che sia rimasta in acqua almeno 7-8 minuti.
Secondo quanto ricostruito, ad accorgersi per primi della tragedia sono stati due ragazzini che, passando per strada, hanno notato i cancelli aperti. Sono così entrati e hanno visto qualcosa galleggiare, poi hanno urlato per lanciare l'allarme.
Secondo gli accertamenti, prima di annegare, la bambina era assieme al padre. I due si trovavano tra uno spazio giochi e la piscina. Il genitore, dopo avere detto alla figlia di rimanere ad aspettarlo tra i giochi, si sarebbe allontanato, forse per salire in camera a prendere qualcosa. Quando è tornato dalla figlia era già troppo tardi.
Stando ai primi accertamenti, pare che nell'orario in cui la bambina è annegata, attorno alle 14, non era previsto il servizio di salvataggio con bagnino, ma i cancelli della piscina fossero comunque aperti. Aspetti che andranno ancora approfonditi dagli investigatori, che hanno già sentito diversi testimoni. Il magistrato ha aperto un fascicolo, dove l'ipotesi più probabile è quella di omicidio colposo. All'inizio della prossima settimana verrà eseguita l'autopsia.
Sul posto, oltre ai carabinieri e ai colleghi del Nucleo investigativo di Ravenna, anche la pm di turno Angela Scorza che ha fatto un sopralluogo durato oltre due ore, al termine del quale è stato disposto il sequestro della piscina.