Bimba annegata in piscina a Milano Marittima, la tragedia ripresa in parte dalle telecamere | "È rimasta in acqua per 7-8 minuti"

Stando ai primi accertamenti, pare che nell'orario in cui la bambina è annegata, attorno alle 14, non era previsto il servizio di salvataggio con bagnino, ma i cancelli della piscina fossero comunque aperti. Aspetti che andranno ancora approfonditi dagli investigatori, che hanno già sentito diversi testimoni. Il magistrato ha aperto un fascicolo, dove l'ipotesi più probabile è quella di omicidio colposo. All'inizio della prossima settimana verrà eseguita l'autopsia.