Milano, mamma straniera insultata e presa a sberle su un autobus

Stanno facendo discutere le immagini postate su Facebook di un litigio avvenuto a Milano su un autobus, in zona Lorenteggio. Protagoniste un'anziana italiana e una giovane mamma straniera con bambini e passeggino a seguito. Forse iniziata per motivi di spazio, la madre sembra occupare il passaggio per raggiungere la porta del bus, la discussione ben presto degenera: l'anziana cerca di strattonare il passeggino, inveisce contro la madre e infine le molla una sberla su un braccio.