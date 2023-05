Milano, madre e figlia ferite a colpi di pistola in un parcheggio

A Milano due donne, madre e figlia di 57 e 16 anni, sono state ferite a colpi di arma da fuoco nel tardo pomeriggio di sabato nel parcheggio di un supermercato a fianco del cimitero Maggiore.

Le due, italiane di origine sinti, non sono gravi: la madre è stata ferita a un arto, mentre la figlia a un gluteo. Secondo gli inquirenti, il litigio sfociato in sparatoria sarebbe avvenuto in un ambito familiare. I carabinieri stanno cercando un parente che sarebbe il responsabile della sparatoria.