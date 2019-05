Milano, la nuova linea del metrò avanza: le immagini del cantiere sotterraneo

L'attesa nuova linea della metropolitana milanese sta per arrivare. 15 chilometri di lunghezza, 21 stazioni che collegheranno l’aeroporto di Linate con la stazione di san Cristoforo passando per il centro storico, 86 milioni di passeggeri all’anno previsti. La metropolitana 4 di Milano è quasi realtà. La talpa è arrivata in piazza san Babila