Milano, autobus si scontra con un'auto lungo il Naviglio Pavese: sette feriti

Incidente stradale a Milano, dove un autobus Atm della linea 79 si è scontrato con un'automobile nei pressi dell'incrocio tra via della Chiesa Rossa e via Gratosoglio, lungo il Naviglio Pavese. L'impatto è avvenuto pochi minuti prima delle 19. Come riferisce Il Giorno, il mezzo pubblico stava effettuando il servizio tra Porta Lodovica e Ronchetto delle Rane quando, per cause ancora da chiarire, si è verificato lo scontro con la vettura. L'incidente ha provocato il ferimento lieve di sette persone.