l'incidente

Milano, autobus si scontra con un'auto lungo il Naviglio Pavese: sette feriti

L'impatto è avvenuto poco prima delle 19, all'incrocio tra via della Chiesa Rossa e via Gratosoglio

03 Ott 2026 - 21:55
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Incidente stradale a Milano, dove un autobus Atm della linea 79 si è scontrato con un'automobile nei pressi dell'incrocio tra via della Chiesa Rossa e via Gratosoglio, lungo il Naviglio Pavese. L'impatto è avvenuto pochi minuti prima delle 19. Come riferisce Il Giorno, il mezzo pubblico stava effettuando il servizio tra Porta Lodovica e Ronchetto delle Rane quando, per cause ancora da chiarire, si è verificato lo scontro con la vettura. L'incidente ha provocato il ferimento lieve di sette persone.

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