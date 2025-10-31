Incendio devasta una ditta di riciclo rifiuti nel Milanese

Un incendio divampato intorno alle 22 di giovedì ha devastato un'azienda di Corsico, nel Milanese. Sul posto sono giunti trenta vigili del fuoco che, con una decina di mezzi, hanno lavorato fino all'alba per spegnere il rogo, in cui non ci sono stati feriti. Sono arrivate anche ambulanze inviate dall'Areu e personale dell'Arpa per i controlli della qualità dell'aria. La ditta bruciata opera nel trattamento dei rifiuti, in particolare nel riciclo e riutilizzo dei rifiuti plastici. Il sindaco Stefano Martino Ventura ha spiegato che "i rilievi di Arpa, con esito immediato, hanno chiarito la situazione di non pericolosità. Le scuole, quindi, sono aperte e si può uscire di casa". Pare che le fiamme siano partite dalla scintilla generata da una pressa.