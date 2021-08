Milano, in fiamme un palazzo di 15 piani: sgomberati gli inquilini | Un residente: "Pannelli bruciati come burro"

Sono in corso i controlli per capire se e quanti residenti siano ancora all'interno del palazzo che si trova in via Antonini. Il grattacielo - soprannominato "Torre del Moro" - in pochi minuti si è trasformato in una torcia di fuoco e fumo. Le autorità, dalla Protezione civile alla Polizia Locale, stanno raccogliendo i nomi dei residenti presenti in strada nel tentativo di capire se possano esserci ancora persone all'interno. Al momento non è possibile stabilire se tutte le persone abbiano lasciato l'edificio.

Arrivato il sindaco Sala, controlli sulle liste dei residenti - In corso i controlli per capire se e quanti residenti siano ancora nel palazzo completamente divorato dalle fiamme. Le autorità, dalla Protezione civile alla polizia locale, stanno raccogliendo i nomi dei residenti in strada per capire se ci possano essere persone all'interno. Il sindaco Giuseppe Sala è sul luogo dell'incendio.

Una donna: "Ho sentito odore di fumo e sono scappata" - "Abbiamo sentito odore di fumo e siamo subito scappati via - racconta una donna residente nel palazzo -. Non pensavo fosse così grave. I vigili del fuoco mi hanno detto che il fuoco sarebbe partito dall'altro lato del mio piano, dove vive un ragazzo. Mi sembra che anche lui sia riuscito a mettersi in salvo".

"Pannelli bruciati come burro" - Un altro residente del condominio racconta: "Ci avevano detto che i pannelli che ricoprivano il palazzo erano ignifughi, invece sono bruciati rapidamente come fossero burro. Saranno i tecnici a fare una verifica, ma ricordo perfettamente che ci avevano detto che quei pannelli erano resistenti al fuoco".