5 marzo 2019 13:25 Milano, il cerotto anticoncezionale era una terapia ormonale, condannato ginecologo La donna è rimasta incinta di un maschio che ora ha 9 anni, il medico dovrà pagare fino al suo 20esimo compleanno

Il cerotto anciconcezionale era in realtà una terapia ormonale e la donna è rimasta incinta. Sembra una barzelletta, ma la realtà, come noto, spesso supera la fantasia. La distrazione, chissà se dolosa, non è nemmeno andata in scena in un borgo sperduto della provinica italiana, bensì a Milano.

Fatto sta che il ginecologo pasticcione la dovrà pagare, letteralmente. Una sentenza ha stabilito che sarà costretto al mantenimento economico del bambino fino al compimento dei suoi 20 anni.

Era il 2009 quando una giovane coppia si era rivolta al medico per un metodo contraccettivo sicuro. Il cerotto era quello che serviva, li aveva rassicurati lo specialista: sicuro, efficace, senza controindicazioni. Invece, poco tempo, ecco le prime nausee, gli svenimenti, un considerevole aumento di peso. La donna andò dal medico di base per un controllo e lì la sorpresa: era incinta di un bel maschietto.

La prevenzione prescritta dal ginecologo era in realtà una terapia ormonale, il cui effetto è proprio quello opposto al metodo anticoncezionale.