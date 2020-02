Milano, già guarito il dermatologo del Policlinico: "Non vedo l'ora di tornare in pista"

Guarita la turista cinese allo Spallanzani di Roma, ma non solo. Il ricercatore emiliano di 29 anni, primo caso italiano di contagio da coronavirus, guarito dopo il ricovero all'Istituto Spallanzani. Il dermatologo di Milano, 55 anni, migliorato subito dopo le prime cure, e ora in dimissione. "Non vedo l'ora di tornare in pista" ha scherzato con i medici. La signora veneta di Vo', contagiata ma sempre asintomatica per l'intero periodo di ricovero in ospedale. E' stata dimessa e riportata a casa, dove dovrà restare per 14 giorni come misura puramente precauzionale. Sono i primi 4casi confermati di guarigione da coronavirus nel nostro Paese, ma presto il numero aumenterà. E stanno guarendo molti contagiati lombardi e Veneti che presentavano sintomi lievi. Bisogna ridimensionare il terrore intorno a questa nuova forma di infezione respiratoria che arriva dalla Cina, dicono gli esperti, è solo una forma di influenza. E si guarisce nel 95% dei casi, sottolinea l'Organizzazione Mondiale della Sanità.