Milano, fumo sul Frecciarossa in Stazione Centrale: evacuati passeggeri

A Milano si è sprigionato del fumo dalla carrozza 4 di un Frecciarossa, proveniente da Brindisi e in arrivo al binario 19 della Stazione centrale.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il mezzo ed evacuato i passeggeri. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Sono in corso i sopralluoghi necessari per stabilire le cause che hanno fatto sprigionare il fumo.