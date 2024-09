Milano, due fratelli evadono dal carcere Beccaria: hanno 16 e 17 anni

Come riferito anche da Gennarino De Fazio, segretario generale Uilpa Polizia Penitenziaria, uno dei due fratelli era già fuggito dal carcere milanese a giugno e rintracciato nel giro di qualche giorno. "Non c'è pace evidentemente nelle carceri del Paese, che si guardi al circuito per minori, in cui permangono detenuti fino al 25esimo anno d'età, o a quello per adulti. E quanto accade, ovviamente, non è frutto del caso, ma ha responsabilità precise da ricercarsi nel pressapochismo politico e amministrativo che imperversa ormai da troppi anni", ha proseguito.