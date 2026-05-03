Milano, fidanzati si schiantano in scooter: trovati senza vita in un fosso

A dare l'allarme sono stati due persone che stavano facendo jogging in zona. I due ragazzi indossavano ancora i caschi. Immediatamente sul posto sono giunti i soccorsi con due ambulanze e l'automedica, oltre ai Vigili del fuoco e alle forze dell'ordine. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dei due ragazzi.