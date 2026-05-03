Milano, fidanzati si schiantano in scooter: trovati senza vita in un fosso
L’incidente a Tribiano: Sara Ernani e Alexandru Viorel Ichim stavano rientrando a casa quando il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo
Stavano tornando a casa dopo una serata con gli amici a bordo di uno scooter quando, secondo una prima ricostruzione, avrebbero perso il controllo del mezzo all'altezza della strada comunale 704 a Tribiano, nel milanese, finendo prima in un fosso e poi andando a sbattere contro un palo di cemento. L'incidente è avvenuto con tutta probabilità nella notte ma i due giovani, Sara Ernani di 24 anni e Alexandru Viorel Ichim di 25 anni sono stati trovati, purtroppo senza vita, solo nella mattinata di domenica 3 maggio.
Milano: fidanzati si schiantano in scooter
A dare l'allarme sono stati due persone che stavano facendo jogging in zona. I due ragazzi indossavano ancora i caschi. Immediatamente sul posto sono giunti i soccorsi con due ambulanze e l'automedica, oltre ai Vigili del fuoco e alle forze dell'ordine. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dei due ragazzi.
Indagini in corso
Sono in corso indagini da parte dei carabinieri, che esamineranno anche le telecamere della zona, per stabilire se, come sembra, possa essersi trattato di un'uscita di strada autonoma in corrispondenza di una curva a gomito oppure se ci possano essere responsabilità di terzi.
I due giovani erano fidanzati: lui avrebbe compiuto 26 anni fra pochi giorni, lei ne aveva quasi 25.