Francavilla Fontana (Brindisi), auto contro guardrail: morti due fidanzati 25enni

Si chiamavano Francesco Giumentaro e Ilaria Gallone, di 25 e 24 anni, le due vittime dell'incidente mortale della notte nel Brindisino. L'auto a bordo della quale viaggiavano i due fidanzati è finita contro un guardrail nei pressi dello svincolo per la zona industriale di Francavilla Fontana, per cause da accertare, mentre la coppia percorreva la statale 7 che collega Taranto a Brindisi. Vano è stato il tentativo dei soccorritori di rianimare i due 25enni estratti dalle lamiere. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorritori del 118 e le forze dell'ordine.