Nel quartiere Montorfano

Milano, quarantenne trovata ferita in casa: è gravissima

A dare l'allarme sono stati i familiari che hanno trovato la donna a terra una volta rientrati a casa. Sul posto anche la scientifica

28 Mag 2026 - 19:48
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
© ansa

© ansa

Una donna di quarant'anni è stata ricoverata all'ospedale Niguarda in gravissime condizioni dopo essere stata trovata con gravi ferite nella sua abitazione nel quartiere Montorfano a Milano. A chiamare i soccorsi sono stati i familiari che hanno trovato la 40enne a terra al loro rientro a casa. Sul posto, oltre all'elicottero del 118, sono arrivati anche i Carabinieri e la Polizia locale. Nel quartiere dove si trova l'abitazione è arrivata anche la scientifica per gli accertamenti del caso. La donna sarebbe in pericolo di vita

Ti potrebbe interessare

videovideo
milano
ferita

Sullo stesso tema