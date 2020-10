Milano, falsa beneficenza scoperta davanti all'ospedale San Carlo

Falsa beneficenza scoperta da "Striscia La Notizia" a Milano. Due persone sospette sono state segnalate davanti all'ospedale San Carlo: chiedevano soldi per finanziare la clown-therapy a favore di bambini malati di tumore e delle loro famiglie. I due sostenevano, inoltre, di raccogliere il denaro per conto della nota fondazione "Ronald McDonald".



Così, Valerio Staffelli ha contattato l'ente, che tramite la referente Eleonora Corica ha disconosciuto l'operato dei due truffatori: questi sono stati raggiunti dalle telecamere del programma di Canale 5 e una volta smascherata l'operazione si sono allontanati in fretta pur di evitare il confronto con l'inviato di "Striscia la Notizia".