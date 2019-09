Milano, donna di 59 anni uccisa in casa a coltellate: arrestato il marito

Era stata la figlia della vittima a chiamare il 118 e i vigili del fuoco perché aprissero il portone del palazzo in cui viveva la madre, che non rispondeva al telefono. Quando i soccorritori sono entrati hanno trovato la donna a terra. Sono quindi intervenuti gli agenti della Questura per i rilievi. Poco dopo il marito della donna ha raggiunto il palazzo a forte velocità e, alla vista delle pattuglie, ha tentato di fuggire investendo gli agenti.



Il marito in passato aveva aggredito la donna con la candeggina - L'uomo, a cominciare dal 2012, aveva cominciato ad essere violento con la moglie tanto che, dopo le denunce, era andato a vivere altrove. Un personaggio temuto anche dal vicinato che aveva creato una chat su Whatsapp per scambiarsi informazioni su di lui. Sette anni di violenze, minacce e vessazioni rimaste sorprendentemente inascoltate, fino all'epilogo, l'omicidio di Adriana.



Nel 2012 , a seguito di una lite con la donna, Gallucci era andato in ospedale ed era tornato a casa "prendendo in prestito" un ambulanza. Era stato arrestato e condannato. Il 18 novembre del 2018 era andato a casa della donna e aveva fatto esplodere la bombola a ossigeno che aveva con sé, danneggiando la porta. La moglie non era in casa, perché era con i carabinieri a recuperare la sua auto con la quale il marito aveva provocato diversi incidenti. L'uomo era tornato alcune ore dopo con un coltello e una tanica con benzina e candeggina. Aveva gettato il liquido addosso alla ex consorte che, però, era riuscita a scansarsi e a chiudere la porta. Rintracciato in una sala giochi e portato in ospedale, nel reparto di Psichiatria, era stato denunciato per incendio doloso, minacce aggravate e maltrattamenti in famiglia.



La coppia, per quanto disgregata, aveva avuto dei riavvicinamenti negli ultimi mesi. Riavvicinamenti fatali per Adriana Signorelli che sarebbe stata uccisa nelle 12 ore precedenti il ritrovamento del corpo, in cucina, colpita da almeno cinque coltellate. E' stata la figlia, che Adriana aveva avuto da un'altra relazione, a chiamare il 118 e i vigili del fuoco perché non riusciva a contattare la madre dal primo pomeriggio. Era andata a casa sua ma non aveva le chiavi per aprire il portone. Quando i soccorritori sono riusciti a entrare hanno scoperto il dramma. Mentre la figlia e i poliziotti erano in strada é arrivato Galluccio a bordo di un'auto e, a forte velocità, ha cercato di investirli, schiantandosi contro un'aiuola per poi essere arrestato.