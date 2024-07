Milano, disperde le ceneri del marito senza avvertire la figlia: dovrà risarcirla

Come si legge sul Corriere della Sera, disperdere le ceneri di un defunto e non dirlo a un familiare lede il "diritto secondario di sepolcro", ovvero "la facoltà di accedere alla tomba per compiervi gli atti di culto e di pietà verso le salme dei propri congiunti" e "il diritto di impedire atti che turbino queste pratiche". In caso di controversie tra familiari, il Tribunale deve garantire che tutti i soggetti legittimati possano esercitare il proprio diritto di visita e culto. Nella sentenza si citerebbero "la mancanza di rispetto per la volontà del defunto e per il diritto della figlia di partecipare o essere informata della decisione di disperdere le ceneri del padre" e la possibilità che la perdita di questo rito possa causare "un forte stress emotivo".