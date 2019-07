Milano, con la carrozzina in tangenziale: 90enne salvato dalla Polstrada

Non è un fan di Rovazzi e del suo "Andiamo a comandare" e la sua disavventura in carrozzina elettrica in tangenziale poteva davvero avere un'altra fine. Un 90enne di Cinisello Balsamo (Milano) ha imboccato per errore l'ingresso della tangenziale nord e "viaggiava" sulla corsia di emergenza a bordo del mezzo su cui è costretto per problemi di deambulazione da qualche tempo, quando alcuni automobilisti hanno dato l'allarme. Sono così intervenuti due agenti della Polstrada della sezione di San Donato Milanese (Milano), che hanno raggiunto lo spaesato nonnino e lo hanno riportato a casa.