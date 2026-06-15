Milano, Atm apre  un'indagine interna: "Faremo luce sulla chat con presunti commenti sessisti tra dipendenti"

Mobilitazione immediata della Atm di Milano per fare piena luce sull'episodio che ha sconvolto l'azienda: la denuncia, arrivata via social, di chat tra dipendenti con presunti commenti sessisti. "L'azienda si è prontamente attivata con la massima attenzione, per verificare il corretto uso degli strumenti aziendali, per tutelare i clienti e le migliaia di dipendenti corretti che lavorano ogni giorno al servizio della città. Crediamo fermamente nel rispetto come valore fondante e non negoziabile. Agiremo in ogni sede opportuna rispetto a qualsiasi irregolarità commessa" si legge nella nota dell'Azienda Trasporti Milanese.