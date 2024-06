Milano, cestista placca il ladro che ha derubato la mamma ma non lo denuncia: "Abbiamo voluto dargli una seconda chance"

Tra gli applausi della folla, il ladro ha chiesto alla famiglia di non essere denunciato perché era appena uscito dal carcere e stava per iniziare una messa in prova importante per la sua vita. Quando sono arrivati i carabinieri, la famiglia ha scelto di dare fiducia all'uomo. "Decidere di non denunciarlo non è stato facile - ha detto la signora derubata a Il Corriere della Sera - ma speriamo gli sia bastato per non rifarlo più". "Provo a mettermi nei panni di quell'uomo. Sei appena uscito dal carcere - ha aggiunto - o comunque ci sei stato parecchio tempo, non hai un lavoro e vivi di espedienti, da dove puoi ricominciare? Se la sua storia è vera e ha altri precedenti, la prigione non è servita a evitare recidive. Forse la messa alla prova che sta per cominciare potrà essere più efficace".