Milano, il capo di gabinetto di Sala passa con il rosso: è già la seconda volta. Patente ritirata
Fermato dalla polizia locale il braccio destro del sindaco dopo l'infrazione tra via Larga e via Verziere. Dagli accertamenti è emersa una precedente violazione analoga, nel 2025
Il braccio destro del sindaco di Milano Giuseppe Sala, Filippo Barberis, capo di gabinetto, è stato fermato dalla polizia locale perché è passato con il rosso. Si tratta della seconda volta, la prima nel 2025. Per questo gli agenti hanno provveduto a ritirare la sua patente. L'episodio è avvenuto mercoledì mattina tra via Verziere e via Larga, a pochi metri dal comando di piazza Beccaria. Era a bordo del suo scooter quando due agenti motociclisti lo hanno notato.
Come spiega Il Giorno per lui è scattata la contestazione prevista dall'articolo 146 del codice della strada che disciplina il mancato rispetto della segnaletica semaforica e prevede delle sanzioni pecuniarie fino a 665 euro. Il punto chiave è però emerso in un secondo momento: sarebbe infatti risultata una seconda infrazione, ma nel 2025. Ciò fa scattare la recidiva con il conseguente ritiro immediato della patente La sospensione potrà andare da un minimo di un mese a un massimo di tre. Sarà la prefettura a decidere la durata dello stop alla guida, notificando successivamente l'ordinanza all'interessato.