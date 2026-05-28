Milano, il capo di gabinetto di Sala passa con il rosso: è già la seconda volta. Patente ritirata

Il braccio destro del sindaco di Milano Giuseppe Sala, Filippo Barberis, capo di gabinetto, è stato fermato dalla polizia locale perché è passato con il rosso. Si tratta della seconda volta, la prima nel 2025. Per questo gli agenti hanno provveduto a ritirare la sua patente. L'episodio è avvenuto mercoledì mattina tra via Verziere e via Larga, a pochi metri dal comando di piazza Beccaria. Era a bordo del suo scooter quando due agenti motociclisti lo hanno notato.