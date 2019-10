Milano, brusca franata in metropolitana: tre contusi

Sono almeno tre le persone che sono rimaste ferite cadendo all'interno dei vagoni della metropolitana della linea rossa, a Milano, a causa di una frenata violenta registrata all'altezza della fermata Bisceglie. La frenata non è stata causata dal sistema di sicurezza, come accaduto più volte in passato. E' stato il macchinista - per cause in via di accertamento - a fermare i convogli in modo brusco. Sul posto ci sono quattro ambulanze e la polizia.