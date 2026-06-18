Si allarga il quadro dell'inchiesta sulla chat WhatsApp "Ticinese Staff", il gruppo interno di dipendenti Atm finito al centro delle polemiche dopo la diffusione di immagini e commenti a sfondo sessista. Secondo quanto riporta "Il Giorno", i partecipanti al gruppo erano otto. Tra loro figuravano due autisti: l'unico indagato dalla Procura di Milano è un 58enne per accesso abusivo a sistema informatico. Il suo nome è emerso dopo la pubblicazione di schermate contenenti fotografie di donne e messaggi ritenuti offensivi. L'altro conducente, al momento non coinvolto formalmente nelle indagini né sottoposto a perquisizione, è un dipendente di lunga esperienza che in passato era stato anche premiato dall’azienda per l’impegno professionale e lo spirito di collaborazione dimostrato sul lavoro.