Anziano si getta da sesto piano durante sfratto a Sesto San Giovanni e muore

Un uomo di 71 anni è morto a Sesto San Giovanni, nel Milanese, dopo essersi gettato dal sesto piano durante l'esecuzione dello sfratto a suo carico. Non appena è arrivato l'ufficiale giudiziario, l'uomo si è lanciato dal balcone. Il gesto alle 9.15, mentre all'ingresso del palazzo in cui viveva, in via Puricelli Guerra, si trovavano il suo avvocato e l'ufficiale giudiziario giunto per notificargli lo sfratto. Sul posto è arrivato il 118 che però non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'anziano. L'uomo ha lasciato un biglietto di addio in casa.