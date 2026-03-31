Milano, allerta gialla per rischio vento forte

Il Centro Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha diramato un'allerta gialla (ordinaria) per rischio vento forte a partire dalle 6 di domani, martedì 31 marzo, fino alla mezzanotte, con possibili raffiche di vento fino a 90 km/h. Il Comune di Milano ricorda che "è molto importante durante l'allerta meteo abbandonare tutte le aree verdi, i parchi e le zone alberate; non sostare sotto e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. Inoltre è importante provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento e dalle intemperie. Gli esercizi commerciali con dehors e gli esercenti dei mercati scoperti della città sono invitati a tenere chiusi tendoni e ombrelloni e ad ancorare con attenzione le strutture mobili". Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile del Comune di Milano sarà attivo per il monitoraggio e per coordinare gli eventuali interventi in città.