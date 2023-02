Milano, accoltella la convivente alla gola e al torace in strada: è gravissima

A Milano una donna di 56 anni è stata accoltellata alla gola, torace e gambe dal convivente, un uomo di 62 anni.

La vittima, è in pericolo di vita ed è stata portata d'urgenza all'Ospedale Niguarda dopo l'aggressione avvenuta in un parcheggio in zona via Fulvio Testi. L'aggressore è stato bloccato dai carabinieri di Sesto San Giovanni che hanno trovato e sequestrato due coltelli, entrambi utilizzati per colpire la donna.