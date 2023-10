Milano, abusi su giovane in riti satanici: assolti i genitori affidatari

Sono stati assolti i due genitori accusati di abusi in riti satanici contro una giovane appena maggiorenne.

Il gup lo ha stabilito, dopo un giudizio con rito abbreviato, "perché il fatto non sussiste". La coppia, affidataria della ragazza, era finita sotto accusa a Milano "per aver costretto la giovane a subire per 15 anni, dal 2000 al 2015, violenze sessuali anche in un contesto di riti satanici e messe nere".