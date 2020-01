Milano, 61enne cade in una grata: era stata manomessa

A “Pomeriggio Cinque” si affronta la vicenda della donna caduta per strada a Milano in una grata che poi si è scoperto essere stata manomessa. Sono gravi le condizioni della 61enne ricoverata in ospedale, con diverse fratture. L’incidente è avvenuto in via Melchiorre Gioia. Le telecamere di sorveglianza hanno permesso di individuare un uomo che ha ammesso di avere spostato la griglia. Secondo le indagini, non sarebbe stata la prima volta.

Ai microfoni del programma condotto da Barbara d’Urso parla un uomo che ha assistito alla scena: “Ho visto la griglia, non era chiusa e mi sono spostato, la signora invece non se ne è accorta ed è precipitata. All’inizio non mi rispondeva - continua il testimone che conclude - poi si è ripresa e ha chiamato la figlia”.