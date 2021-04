Milano, 11enne scappa e va in aeroporto a piedi: voleva raggiungere il suo Paese d'origine, il Venezuela

Facebook

E' scappata da casa, all'insaputa della mamma, per raggiungere l'aeroporto e volare nel Paese dov'è nata, il Venezuela. Così, zaino luccicante in spalla, ha percorso sette chilometri a piedi ed è arrivata all'aeroporto più vicino, Milano Linate. E' la storia di Alice, 11 anni. Gli agenti della polizia di Frontiera in servizio di vigilanza hanno incrociato la ragazza, che si aggirava sola all'intero della struttura, e, dopo essersene presi cura, hanno contattato la mamma.