Nel Milanese, 27enne ferito alla gamba da un proiettile mentre passeggiava col cane

Spari in pieno centro a Cassano d'Adda, nel Milanese. Nel pomeriggio di oggi, 5 settembre, poco dopo le 14.20, un uomo di 27 anni è stato ferito alla gamba da un proiettile esploso da un colpo di pistola. Il ragazzo è stato soccorso in via Febo Borromeo, all'altezza del civico 3, a poca distanza da piazza Garibaldi. Poi, trasferito in codice giallo all'ospedale di Treviglio. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, anche i carabinieri di Pioltello che stanno indagando sull'accaduto. Secondo alcuni testimoni, il 27enne stava passeggiando con il suo cane quando è stato colpito alla gamba da una persona che lo ha incrociato in sella a una moto.



