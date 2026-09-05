a cassano d'adda

Nel Milanese, 27enne ferito alla gamba da un proiettile mentre passeggiava col cane

Secondo i testimoni, il giovane stava camminando quando improvvisamente è stato quando è stato colpito da una persona che lo ha incrociato in moto

05 Set 2026 - 17:06
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© Carabinieri

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Spari in pieno centro a Cassano d'Adda, nel Milanese. Nel pomeriggio di oggi, 5 settembre, poco dopo le 14.20, un uomo di 27 anni è stato ferito alla gamba da un proiettile esploso da un colpo di pistola. Il ragazzo è stato soccorso in via Febo Borromeo, all'altezza del civico 3, a poca distanza da piazza Garibaldi. Poi, trasferito in codice giallo all'ospedale di Treviglio. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, anche i carabinieri di Pioltello che stanno indagando sull'accaduto. Secondo alcuni testimoni, il 27enne stava passeggiando con il suo cane quando è stato colpito alla gamba da una persona che lo ha incrociato in sella a una moto.

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