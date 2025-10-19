Migranti, a Lampedusa due morti e 14 in gravi condizioni

Quattordici migranti giunti a Lampedusa sono in gravi condizioni: per tre è stato necessario procedere all'intubazione. Per trasferirli in strutture sanitarie più attrezzate, sono in arrivo due elicotteri a supporto, uno da Palermo e uno da Pantelleria che si aggiungeranno a quello già presenti a Lampedusa. Sbarcati su molo Favarolo anche due cadaveri. I 14 erano su un barcone che trasportava 85 persone, segnalato dall'elicottero HeloLux e soccorso da motovedette della guardia di finanza e guardia costiera a 16 miglia dall'isola.