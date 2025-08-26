Migranti, ancora sbarchi in Sicilia: oltre 750 arrivati in 24 ore

Non si arrestano gli sbarchi di migranti in Sicilia. Altri 278 stranieri sono giunti a Lampedusa dopo che le motovedette della guardia costiera hanno soccorso quattro imbarcazioni. Salgono dunque a 13, con un totale di 634 persone, compresi nove minorenni e 26 donne, gli approdi sulla maggiore delle Isole Pelagie a partire dalla mezzanotte. Con altri 117 migranti arrivati nel Siracusano, sale complessivamente a 751 il numero di arrivi registrati il 26 agosto. Tutti i migranti giunti a Lampedusa, dopo un primo triage sanitario al molo Favarolo, sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola.