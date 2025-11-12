Migranti, cinque sbarchi tra Lampedusa e Lampione: 84 persone soccorse

Nelle ultime ore si sono verificati quattro sbarchi a Lampedusa e uno sull'isolotto di Lampione, con un totale di 84 migranti arrivati nelle isole Pelagie. Attualmente, nel centro di accoglienza di contrada Imbriacola si trovano 222 persone. È previsto che vengano trasferite in serata con il traghetto di linea, così da svuotare temporaneamente la struttura. Tra gli ultimi gruppi giunti sull’isola, 29 migranti (tra cui otto donne e due minori) sono stati portati a terra dalla nave ong Nadir. Altri tre natanti, partiti dalla Libia e dalla Tunisia, sono stati soccorsi in mare dalle motovedette della guardia di finanza e da quelle di Frontex.