Migranti, Salvini firma divieto d'ingresso per la Alan Kurdi

Salvini ha firmato il divieto di ingresso, transito e sosta nelle acque territoriali italiane per la Alan Kurdi, nave della Ong tedesca Sea Eye che sabato pomeriggio ha soccorso 13 migranti. Il provvedimento è stato inviato ai ministri Trenta e Toninelli per la controfirma. L'intervento della Alan Kurdi è stato in acque Sar maltesi: i migranti, a bordo di un barchino in legno, erano diretti a Lampedusa.