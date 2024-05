Sabato alle 8 arriverà al porto di Ancona la nave umanitaria Ocean Viking di Sos Mediterranée, con a bordo 67 naufraghi salvati in due operazioni diverse, la prima al largo della Libia e la seconda nell'area Sar di Malta. A bordo ci sono anche sette minori, tre dei quali non accompagnati. I minori sono gli unici che resteranno nelle Marche, mentre i 60 adulti saranno trasferiti in altre regioni.