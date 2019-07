Migranti, Papa: "Grave la strage in Libia, più corridoi umanitari"

All'Angelus il Papa ha auspicato "che siano organizzati in modo esteso e concertato i corridoi umanitari per i migranti più bisognosi". Ricordando le vittime dell'attacco al centro in Libia, ha chiesto di "pregare per le povere persone inermi uccise o ferite nella tragedia", sottolineando che "la comunità internazionale non può tollerare fatti così gravi".