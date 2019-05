Migranti, Open Arms: Pm Catania chiede archiviazione

La Procura di Catania ha chiesto l'archiviazione per il comandante, Marc Reig Creus, e del capo missione, Ana Isabel Montes Mier, della nave dell'Ong spagnola ProActiva Open Arms. Erano indagati per associazione per delinquere finalizzata all'immigrazione clandestina per lo sbarco a Pozzallo (Ragusa), il 17 marzo 2018, di 218 migranti soccorsi al largo della Libia. Ancora aperto il fascicolo della Procura di Ragusa.