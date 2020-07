Migranti, Lamorgese: "Militari per controllare i centri"

Per rafforzare l'attività di controllo sui centri per migranti, a breve, verranno inviati i militari dell'operazione "Strade sicure". Lo ha annunciato il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, dopo un colloquio telefonico con il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci. Il governatore le ha manifestato "tutte le sue preoccupazioni per la situazione dovuta alla pressione migratoria che grava sull'isola".