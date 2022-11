Migranti, Cei: chiusura è inefficace e non dignitosa

La Cei interviene sulla questione migranti.

"Siamo sicuri che la chiusura verso i migranti e i rifugiati e l'indifferenza per le cause che li muovono siano la strategia più efficace e dignitosa per gestire quella che non è più solo un'emergenza? - scrivono infatti i vescovi italiani nel messaggio inviato per la 45esima Giornata Nazionale per la Vita -. Siamo sicuri che la guerra, in Ucraina come nei Paesi dei tanti conflitti dimenticati, sia davvero capace di superare i motivi da cui nasce?".