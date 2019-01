Migranti, card. Ravasi: "Non ci permettono di accogliere"

"Parlando di migranti, in genere era abbastanza comune dire: 'Perché la Chiesa continua a ripetere che è necessario accoglierli? Perché non li accolgono loro?'. In questo caso, noi vorremmo accoglierli però non c'è la possibilità di farlo. È stato dichiarato esplicitamente dalla conferenza episcopale italiana e anche dall'associazione Giovanni XXIII e quindi esiste anche questa contraddizione". Lo ha detto a Tgcom24 il card. Gianfranco Ravasi.