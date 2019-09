Migranti, assegnato porto di Messina alla Ocean Viking

Lunedì Lamorgese a Malta per summit su immigrazione - Intanto lunedì il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, volerà a La Valletta per il summit dedicato al tema immigrazione che vedrà la partecipazione di Francia, Germania e Finlandia (quest'ultima in quanto presidente di turno dell'Unione europea). Redistribuzione automatica verso Paesi "volonterosi" dei migranti soccorsi in mare, con sanzioni verso gli Stati che si chiamano fuori, rotazione dei porti di sbarco, rimpatri a carico dell'Europa, tramite Frontex, per chi non ha diritto all'asilo, sono le priorità che la titolare del Viminale presenterà ai colleghi europei.