Bomba d'acqua nel Fiorentino - Danni e allagamenti in Valdelsa, in provincia di Firenze, per una bomba d'acqua che ha fatto cadere in tre ore 108 millimetri di pioggia a Gambassi Terme e a Certaldo. Nella frazione di Case Nuove, a Gambassi, è straripato il rio Petroso in una zona di campagna, interessando campi agricoli mentre a Badia a Cerreto alcune famiglie sono bloccate in casa per gli allagamenti nelle strade vicine. Molte strade sono interrotte e impercorribili diversi sottopassi. Al lavoro i vigili del fuoco e i volontari della Protezione civile.



Temporale su Arezzo, strade allagate e traffico in tilt - Strade e sottopassi allagati ad Arezzo e in molti centri della provincia a causa dei temporali che si sono abbattuti nel pomeriggio. Molti negozi in centro sono stati invasi dall'acqua, come anche garage e scantinati. La polizia locale consiglia ai cittadini di non usare le auto. In provincia frane e allagamenti hanno costretto la polizia locale a deviare il traffico sulla regionale 71 verso la Valdichiana e Perugia.



Pioggia forte nel Bolognese, alberi e rami caduti in strada - Colpite anche diverse località in provincia di Bologna, dove la pioggia e il vento hanno fatto cadere in strada alberi e rami, e anche alcuni cornicioni. Le località più colpite sono state Budrio, dove c'è stata anche una forte grandinata, Calderara di Reno, Casalecchio di Reno, Zola Predosa e Crespellano.



Pioggia forte nell'Alessandrino, salta il concerto di Branduardi - Temporali forti hanno colpito Alessandria e dintorni, provocando allagamenti e forti disagi. Sono così stati rinviati alcuni appuntamenti all'aperto, tra cui il concerto di Angelo Branduardi a Ricaldone.



Masso in strada nella Bergamasca, nessun ferito - Paura in provincia di Bergamo, sulla strada provinciale a Isola di Fondra, località Trabuchello, dove un masso di 4 quintali si è staccato da una parete a strapiombo sulla strada provinciale.



Incidente nella laguna di Venezia, un kayak in difficoltà: salvi i 7 a bordo - Sono salvi i sette occupanti del kayak sorpreso dal maltempo nella laguna di Venezia. Per i soccorsi sono intervenuti i sommozzatori dei Vigili del fuoco e la Capitaneria di porto. Una ragazza è finita in acqua a causa del forte vento che soffiava sulla Laguna e uno degli occupanti del natante si è tuffato per cercarla senza avvertire gli altri. La giovane nel frattempo si era però rifugiata in un isolotto e il ragazzo che si era tuffato è stato a sua volta ripescato dai soccorritori.



Allerta nel Lazio: temporali e vento da sabato sera - La Protezione civile ha emesos un allerta per rischio idraulico e idrogeologico di livello arancione per i lLazio. Per 18-24 ore si prevedono su tutta la regione fenomeni temporaleschi intensi con possibili grandinate e forti raffiche di vento.