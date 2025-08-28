Meteo: rischio di forti temporali all'estremo Sud, scirocco e mareggiate

La depressione, alimentata dall'aria fredda giunta dalla Russia, porterà ancora instabilità ed il rischio di nubifragi sulle regioni meridionali. Buone notizie per il week end
Tempo in miglioramento al Nord, parzialmente interessato dall'area di alta pressione che dal cuore dell'Europa si sta allungando verso Sud; sul resto del Paese insiste invece un'area depressionaria che giovedì porterà un po' di piogge e di nevicate sui rilievi. In particolare le piogge giovedì potrebbero rivelarsi a tratti anche intense, specie nel versante ionico della Penisola. Venerdì - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - ancora maltempo al Sud, ma in attenuazione, poi nel fine settimana l'alta pressione occuperà temporaneamente l'Italia garantendo così prevalenza di tempo bello e temperature in crescita, in generale nella norma o leggermente al di sopra, e quindi dal sapore tipicamente primaverile. La fase di tempo bello e mite però non sembra destinata a durare a lungo: già con gli inizi della prossima settimana infatti è molto probabile l'inizio di un'altra fase piovosa (specie al Centrosud).
Previsioni per giovedì Migliora al Nord con schiarite in graduale estensione dai settori più settentrionali anche se, specie al mattino, insisteranno ancora delle nubi su Emilia, Romagna, Basso Piemonte e Liguria, con gli ultimi fiocchi di neve nel Cuneese. Al Centrosud nuvole compatte su versante adriatico, Sud Peninsulare e Sardegna, con rovesci o temporali anche forti su alto Ionio, nord Calabria, Basilicata orientale e Salento, piogge più deboli e intermittenti nel resto del Sud, su versante adriatico e nell'est della Sardegna. Iniziali schiarite sul medio Tirreno e in Sicilia, con tendenza a maggiori annuvolamenti nel corso della giornata. Nel pomeriggio aumenta l'instabilità con rischio locali rovesci o temporali su bassa Toscana, Lazio e Sardegna. Temperature massime in aumento al Nord, lievi cali sul Sud peninsulare e Sardegna, forte Scirocco su alto Ionio, con rischio di mareggiate sulle coste esposte e con raffiche a 60-70 km/h. Vento forte in Liguria Tramontana in Liguria, in particolare tra savonese e Imperia.
Previsioni per venerdì Prosegue la tendenza al miglioramento, sole pieno al Nord, con schiarite su Toscana, Umbria e Marche; nuvolosità meno compatta nel resto del Centrosud con al mattino rischio di locali piogge o rovesci su Abruzzo, Molise, Puglia e basso Tirreno, nel pomeriggio aumenta temporaneamente l'instabilità con rischio di locali rovesci o temporali su basso Lazio, gran parte del Sud e Isole, principalmente nelle zone interne con locali sconfinamenti sulle zone costiere. Dalla sera l'instabilità si smorza con nuvole in attenuazione. Temperature massime in ulteriore aumento al Nord e in rialzo anche su Toscana, Umbria e Marche. Venti in attenuazione ma sarà ancora un po' ventoso su Puglia, Sicilia e al mattino ancora sulla Liguria di ponente.
