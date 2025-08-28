Meteo: rischio di forti temporali all'estremo Sud, scirocco e mareggiate

Previsioni per giovedì Migliora al Nord con schiarite in graduale estensione dai settori più settentrionali anche se, specie al mattino, insisteranno ancora delle nubi su Emilia, Romagna, Basso Piemonte e Liguria, con gli ultimi fiocchi di neve nel Cuneese. Al Centrosud nuvole compatte su versante adriatico, Sud Peninsulare e Sardegna, con rovesci o temporali anche forti su alto Ionio, nord Calabria, Basilicata orientale e Salento, piogge più deboli e intermittenti nel resto del Sud, su versante adriatico e nell'est della Sardegna. Iniziali schiarite sul medio Tirreno e in Sicilia, con tendenza a maggiori annuvolamenti nel corso della giornata. Nel pomeriggio aumenta l'instabilità con rischio locali rovesci o temporali su bassa Toscana, Lazio e Sardegna. Temperature massime in aumento al Nord, lievi cali sul Sud peninsulare e Sardegna, forte Scirocco su alto Ionio, con rischio di mareggiate sulle coste esposte e con raffiche a 60-70 km/h. Vento forte in Liguria Tramontana in Liguria, in particolare tra savonese e Imperia.