Meteo, punte di 50 gradi al suolo in alcune aree dell'Italia | Oggi bollino rosso in 11 città

Continua l'ondata di caldo in Italia. In alcune aree la temperatura del suolo, ma non quella dell'aria, è arrivata a 50 gradi. Le zone più roventi si trovano in Puglia, Sicilia e Sardegna ma anche in alcuni punti di Campania, Lazio, Toscana e Marche. Ad indicarlo sono le immagini catturate dal satellite Sentinel 3 del programma Copernicus. Nella giornata odierna bollino rosso in 11 città per l'allerta caldo.