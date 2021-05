Meteo, domenica di sole ma allerta gialla ancora in tre Regioni

Dopo un Primo maggio di maltempo, si attende una domenica in gran parte soleggiata su quasi tutto il Paese. Il rischio temporali permarrà tuttavia al Nordest, dove è ancora allerta gialla in Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna. Nonostante il meteo non favorevole, sabato molti hanno optato per la gita fuoriporta o per una passeggiata su litorali e lungomari.