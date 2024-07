Arriva il gran caldo: bollino arancione in 13 città, afa per 10 giorni

In Italia arriva il gran caldo. Un anticiclone africano porta sull'Italia temperature roventi, notti tropicali e tanta umidità. E si prevede che sarà così per almeno i prossimi dieci giorni. Mercoledì bollino arancione per ondate di calore in tredici città, giovedì sette passeranno in rosso, tra cui Roma e Trieste. Allarme mucillagine in Adriatico. Punte di caldo fino a 47 gradi in Marocco.