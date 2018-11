Meteo, ancora sole e caldo al Centrosud. Qualche rischio pioggia in parte del Nord

“La prima perturbazione del mese di luglio, che ha lambito le Alpi causando tempo instabile in gran parte del Nord, si allontanerà verso est lasciando in eredità ancora un po’ di instabilità sul settore dell’alto Adriatico e parte della pianura padano-veneta dove saranno possibili alcuni temporali. Nel corso della prossima settimana- affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo- non si verificheranno grossi sconvolgimenti nella circolazione atmosferica, perlomeno sull’Europa meridionale e mediterranea con l’alta pressione che continuerà a proteggere anche il nostro Paese. Avremo giornate in prevalenza stabili e soleggiate, salvo nelle giornate tra martedì e mercoledì quando tornerà alto il rischio di temporali sulle zone montuose alpine ed appenniniche. Le temperature si manterranno su valori estivi e non eccessivamente elevati seppur in generale al di sopra delle medie stagionali specie al Centrosud. Il caldo non risulterà particolarmente fastidioso e afoso.”

Le previsioni per domenica - Sole in gran parte dell’Italia, con nuvole irregolari tra Levante ligure e alta Toscana e nelle Venezie con locali rovesci nel Veneto e in Friuli. Nel pomeriggio al Centrosud e al Nordovest prevarrà il sole con qualche annuvolamento intorno alle cime dei monti con scarso rischio di fenomeni, nuvolosità sparsa su Triveneto ed Emilia con rischio di sporadici rovesci su fascia prealpina, Orobie, Nordest e in Emilia, in Appennino e localmente anche nelle zone di pianura. Alla sera e soprattutto nella notte qualche annuvolamento in più tenderà ad addensarsi al Nordovest, tra la fascia prealpina e le pianure adiacenti, con il rischio nelle Prealpi di qualche locale pioggia o breve rovescio. Qualche nuvola innocua anche sul medio adriatico. Temperature in calo nelle massime dai 2 ai 4 gradi al Nordest e sulla Sardegna. Venti di Bora su alto Adriatico e di Maestrale sulla Sardegna. Temperature più elevate sul basso Ionio dove si sfioreranno i 35°C.



Le previsioni per lunedì - Al mattino prevalenza di sole su settore ligure, tirrenico, Sud e Isole, con tendenza a schiarite anche sull’alto Adriatico; nuvole variabili altrove più consistenti e associate a qualche breve piovasco a ridosso delle Prealpi lombarde e tra torinese e cuneese, nel pomeriggio qualche annuvolamento insiste principalmente intorno alle cime alpine, all’estremo nordovest e lungo l’Appennino e le zone limitrofe. Il rischio di precipitazioni sarà basso con qualche breve rovescio al più sulle Alpi occidentali piemontesi, sull’Appennino emiliano e quello abruzzese. Temperature massime in calo su Piemonte, alta Lombardia e medio Adriatico, in rialzo su Venezie e ovest Sardegna. Ventoso su Adriatico e in Liguria.



La tendenza per la settimana - Martedì al mattino prevalenza di sole su gran parte dell’Italia con qualche nuvola in scorrimento tra Valle d’Aosta, Piemonte e Alpi centrali; altrove poco nuvoloso, poi nel pomeriggio ancora soleggiato su gran parte di pianure e coste del Sud. Annuvolamenti sparsi invece intorno ai rilievi con leggera instabilità e rischio di locali rovesci o temporali sulle Alpi specie quelle dell’alto Piemonte e orientali, in forma più occasionale anche su Appennino emiliano e zone montuose tra Lazio e Abruzzo.Tra sera e notte transito di nuvole variabili tra Lombardia Triveneto e alto adriatico, con scarso rischio di precipitazioni. Temperature massime in lieve aumento al Nord e sul medio Adriatico, più sensibile sul Piemonte, dove torneremo a toccare picchi di 27-28°C, clima estivo con picchi vicini ai 35°C al Sud.



Mercoledì potrebbe essere l’ultima giornata a rischio di episodi di instabilità più probabili su rilievi e zone pedemontane del Nordest e zone interne appenniniche della Penisola . Le aree più soleggiate saranno il Nordovest, il settore tirrenico, la Calabria e le Isole. Nei giorni successivi della settimana l’alta pressione tenderà ad essere ancora più efficace facendo scomparire anche questa poca instabilità con temperature che tra venerdì e sabato tenderanno ad aumentare con qualche punta oltre i 35°c da nord a sud e probabili episodi di caldo afoso.