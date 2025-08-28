Meteo, allerta per l'arrivo del ciclone mediterraneo al Centro-Sud

Dopo una giornata abbastanza tranquilla, una nuova fase critica di forte maltempo con rischio nubifragi è prevista sulle regioni meridionali
Tra venerdì e sabato, in diverse regioni centro-meridionali - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - ci sarà un alto rischio di nubifragi con venti tempestosi. A parte l'Emilia, il Nord Italia rimarrà ai margini del maltempo che avrà la sua fase più acuta nella giornata di sabato con piogge diffuse a carattere di rovescio o temporale, localmente anche forti, che determineranno situazioni potenzialmente critiche. I forti venti potranno dare luogo a mareggiate sulle coste esposte. La tendenza per la domenica vede un'attenuazione dei fenomeni, ma con ancora delle precipitazioni sulle regioni orientali e al Sud.
Previsioni per giovedì Nuvolosità variabile alternata comunque a temporanee fasi soleggiate sul Nord Italia e sul versante adriatico; più soleggiato nel resto del Paese e in particolare lungo il settore tirrenico. Al mattino piogge sparse tra Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia. Nel pomeriggio qualche pioggia isolata tra Lombardia orientale e Veneto occidentale, nell'entroterra della Liguria di levante e nelle zone interne delle Marche; possibili ma brevi piovaschi anche lungo l'Appennino centro-meridionale e nel Tarantino Temperature senza grosse variazioni e di poco superiori alla norma. Venti in attenuazione.
Previsioni per venerdì Venerdì nuvolosità in aumento su tutte le regioni soprattutto Centrosud e Isole. Al mattino locali piogge isolate in prossimità delle Alpi occidentali, con rovesci nel sud della Sardegna; nel pomeriggio rovesci e temporali in Sardegna, deboli piogge sparse su Lazio meridionale e Sud. Piogge isolate possibili anche su zone montuose del Nord e cuneese.
La sera piogge in intensificazione su Lazio meridionale, bassa Toscana, Abruzzo, Molise e nord della Puglia; qualche rovescio isolato su settore del basso Ionio. Ancora rovesci e temporali anche forti sulla Sardegna. Venti in intensificazione nel corso della giornata su Isole e mari meridionali, da est o sud-est.
Attenzione: in Sardegna, specialmente sul lato tirrenico, le precipitazioni potranno essere di forte intensità e a carattere nubifragio, con probabili accumuli superiori ai 100 litri al m².
