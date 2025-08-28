Meteo, allerta per l'arrivo del ciclone mediterraneo al Centro-Sud

Previsioni per venerdì Venerdì nuvolosità in aumento su tutte le regioni soprattutto Centrosud e Isole. Al mattino locali piogge isolate in prossimità delle Alpi occidentali, con rovesci nel sud della Sardegna; nel pomeriggio rovesci e temporali in Sardegna, deboli piogge sparse su Lazio meridionale e Sud. Piogge isolate possibili anche su zone montuose del Nord e cuneese.



La sera piogge in intensificazione su Lazio meridionale, bassa Toscana, Abruzzo, Molise e nord della Puglia; qualche rovescio isolato su settore del basso Ionio. Ancora rovesci e temporali anche forti sulla Sardegna. Venti in intensificazione nel corso della giornata su Isole e mari meridionali, da est o sud-est.



Attenzione: in Sardegna, specialmente sul lato tirrenico, le precipitazioni potranno essere di forte intensità e a carattere nubifragio, con probabili accumuli superiori ai 100 litri al m².